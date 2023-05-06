Группировка войск ВС РФ «Восток» за сутки уничтожила 90 украинских военных

Группировка войск ВС России «Восток» нанесла удары по позициям Вооруженных сил Украины на Южно-донецком и Запорожском направлениях. Об этом сообщает Министерство обороны России.
Ударами артиллерии и авиации были поражены подразделения украинской армии в районе Угледара в ДНР и Гуляйполя в Запорожье. Было ликвидировано до 90 солдат ВСУ.
Также артиллерийскими ударами были уничтожены две бронированные машины, гаубица Д-30 и четыре автомобиля. В районе населенного пункта Великая Новоселка ликвидирован склад боеприпасов 35-го батальона морской пехоты Вооруженных сил Украины.
В пятницу ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили на Южнодонецком и Запорожском направлениях 90 военных ВСУ и артсистему М777 производства США.