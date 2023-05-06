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Группировка войск ВС РФ «Восток» за сутки уничтожила 90 украинских военных

Армия
Группировка войск ВС РФ «Восток» за сутки уничтожила 90 украинских военных

Группировка войск ВС России «Восток» нанесла удары по позициям Вооруженных сил Украины на Южно-донецком и Запорожском направлениях. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Ударами артиллерии и авиации были поражены подразделения украинской армии в районе Угледара в ДНР и Гуляйполя в Запорожье. Было ликвидировано до 90 солдат ВСУ.

Также артиллерийскими ударами были уничтожены две бронированные машины, гаубица Д-30 и четыре автомобиля. В районе населенного пункта Великая Новоселка ликвидирован склад боеприпасов 35-го батальона морской пехоты Вооруженных сил Украины.

В пятницу ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили на Южнодонецком и Запорожском направлениях 90 военных ВСУ и артсистему М777 производства США.
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