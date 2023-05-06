Шестерых антимонархистов задержали в Лондоне перед коронацией британского монарха Карла III

Правоохранители задержали шестерых представителей антимонархической группы Republic в Лондоне. Подробностями произошедшего поделился телеканал Sky News.
Как стало известно, активисты хотели попасть на Трафальгарскую площадь и устроить акцию протеста до начала коронации британского монарха Карла III. Однако сотрудники полиции остановили участников митинга, не позволив им дойти до центра столицы.
При этом демонстранты имели при себе плакаты с оскорбительными лозунгами. Кроме того они требовали от властей предоставить народу выбор, имея в виду главу государства.
В субботу, 6 мая, в Лондоне состоялась коронация наследника ныне покойной королевы Елизаветы II. Кадры с торжественной церемонии уже появились в Сети.