Зампред Совбеза РФ Медведев назвал подрыв машины Прилепина подлым нападением нацистских экстремистов

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал подрыв автомобиля писателя Захара Прилепина. По его мнению, за взрывом стоят нацистские экстремисты.
Об этом политик написал в телеграмме, отправленной писателю после происшествия. Ее содержание передал помощник Медведева Олег Осипов.
«Мы имеем дело с трусливым врагом, который стремится нас запугать. Выбирает своей целью настоящих патриотов нашей страны», — говорится в послании.
Медведев также выразил уверенность, что виновные в покушении будут найдены и понесут наказание. Ранее были опубликованы кадры с места взрыва автомобиля писателя.