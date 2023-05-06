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Мошенники заставили пенсионера из Петербурга продать квартиру и перевести им почти 7 миллионов рублей

Происшествия
Мошенники заставили пенсионера из Петербурга продать квартиру и перевести им почти 7 миллионов рублей

Пенсионер из Петербурга с подачи мошенников продал квартиру и перевел им вырученные за нее деньги. Кроме того, он отправил аферистам все свои накопления.

Об инциденте сообщило городское ГУ МВД. По информации ведомства, к ним обратился сам пострадавший. Он отметил, что с апреля до начала мая общался со злоумышленниками. Они убедили мужчину продать квартиру на Рижском проспекте.

Затем мошенники призвали пожилого человека перевести сумму им, якобы для «сохранности денег». Помимо денег, вырученных с продажи недвижимости, на счетах аферистов оказались и личные накопления мужчины. Таким образом, пенсионер потерял 6 миллионов 882 тысячи рублей.

В настоящее время правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Ранее жертвой злоумышленников стала педагог из Челябинска. Женщина отправила «работникам банка» более миллиона рублей.
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