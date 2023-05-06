Пресс-секретарь президента РФ Песков: о воздушной части парада власти сообщат своевременно

В Правительстве РФ позже сообщат, будет ли проводиться воздушная часть парада в честь Дня Победы в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля добавил, что мероприятие состоится, изменений внесено не было. при этом Дмитрий Песков не уточнил, приедет ли президент Таджикистана Эмомали Рахмона в Москву на 9 мая.
«Своевременно все сообщим», — сказал пресс-секретарь президента.
Песков также прокомментировал предложение генсека ООН Антониу Гутерреша по черноморской зерновой инициативе. Пресс-секретарь сообщил, что президент России Владимир Путин пока никак не отреагировал на идеи руководителя международной организации.