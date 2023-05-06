Знаки судьбы: Георгий Тесля-Герасимов рассказал, как высшие силы помогают людям в Донбассе

Под знаками судьбы понимаются события, которые оказывают решающее влияние на жизнь человека. Это могут быть слова, совпадения, подсказывающие, как поступить в той или иной ситуации. Иногда судьбоносные знаки предостерегают от опрометчивых шагов, неверных решений, отношений с опасными людьми.
В авторской колонке для ФАН актер, военный корреспондент, герой проекта ФАН «Сердце патриота» Георгий Тесля-Герасимов рассказал историю из жизни людей в Донбассе, которым высшие силы помогли пережить обстрел ВСУ.
«Чудо» войны. Колонка Георгия Тесля-Герасимова
Я уверен, что «чудо» войны напрямую связано с судьбой, верой, с нашим Господом. Хочу рассказать про любопытный случай. Я узнал о нем от семьи, проживающей в Донбассе. Около двух недель назад был обстрел их родного села. И вот люди рассказали, как они и их соседи остались живы.
В тот день семейство, как это обычно бывает, выполняло работу по хозяйству во дворе дома. Вдруг начался обстрел. Как ни странно, те, кто находился близ эпицентра, кто, по идее, должен был погибнуть — остались живы. А вот, находящаяся вдалеке от взрыва семья не обошлась без потери.
Так, рассказывают выжившие, перед обстрелом их сосед спал на лавочке около своего дома. По его словам, ему приснилось, что его кто-то позвал, мол, пойди на кухню, отрежь себе хлеба. Он проснулся, встал с лавки и вошел в дом, чтобы выполнить послание из сна. И вдруг — прилет. Снаряд не задел мужчину, и он остался жив.
Глава семейства другой семьи в момент обстрела был на кухне и единственный осколок от снаряда зацепил его, мужчина погиб.
Такая вот жуткая, но в тоже время интересная история.
Казалось бы, человек в отделенности от эпицентра, но осколок от тяжелого артиллерийского снаряда забрал его жизнь. Это трагедия. А его семья, которая была в этом же доме чудом уцелела. За несколько минут до прилета родственники из кухни ушли в спальню.
Человек, который был в непосредственной близости от опасности — выжил, благодаря… сновидению. Ну, как это назвать?
На войне, в местах, где идут боевые действия подобные истории очень часто происходят. К этому нужно относиться с уважением, быть чутким. Человеческая жизнь бесценна, поэтому нужно внимательно относиться к себе и тем, кто рядом. Иначе опасность будет серьезно и остро преследовать. Это все Господние знаки, которые работают на сохранение жизни, и к ним нужно относиться с должным вниманием. Подаяние Господне — это ведь не про мешок с деньгами с неба, не про кошелек на дороге. Нет, это не чудо. Настоящее чудо произошло с тем человеком, которому послание из сна помогло выжить. Это важно.
Я не так давно начал читать замечательную книгу, повесть Нины Павловой «Красная Пасха» о трех священнослужителях, которых в 1993 году погубил сумасшедший человек, одержимый бесами в Оптиной Пустыни. Там приводится рассказ одной монахини. В Пасхальное утро, когда случилась трагедия, она шла по той же тропинке, по которой шел душегуб, лишивший жизни монахов. Можно сказать, женщина шла ему на встречу. Вдруг ее кто-то окликнул и сказал, что ей нужно пойти на соседний двор. Она последовала указанию, сошла с той тропинки и чудом осталась жива. Но на тропу вышел третий погибший, если мне не изменяет память, монах Трофим. Он был сражен кинжалом одержимого.
Это еще раз подчеркивает существование знаков, чудес, которые отводят беду. Надо слышать их, чувствовать, видеть и благодарить Господа. Нужно жить с Богом каждую минуту, каждую секунду — это очень важно. Мы православные люди, русские люди, это часть нашей жизни. Большая часть, основная — жить с богом.