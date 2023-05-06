Знаки судьбы: Георгий Тесля-Герасимов рассказал, как высшие силы помогают людям в Донбассе

На войне, в местах, где идут боевые действия подобные истории очень часто происходят. К этому нужно относиться с уважением, быть чутким. Человеческая жизнь бесценна, поэтому нужно внимательно относиться к себе и тем, кто рядом. Иначе опасность будет серьезно и остро преследовать. Это все Господние знаки, которые работают на сохранение жизни, и к ним нужно относиться с должным вниманием. Подаяние Господне — это ведь не про мешок с деньгами с неба, не про кошелек на дороге. Нет, это не чудо. Настоящее чудо произошло с тем человеком, которому послание из сна помогло выжить. Это важно.