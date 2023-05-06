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Россия может запустить прямые рейсы в Танзанию

Весь мир
Россия может запустить прямые рейсы в Танзанию

Додома, 6 мая. Россия и Танзания ведут переговоры по поводу возобновления прямого авиасообщения. Об этом рассказал посол РФ в республике Андрей Аветисян.

По словам дипломата, стороны рассматривают вариант заключения нового двустороннего соглашения. Оно поспособствует увеличению туристического потока.

В последний раз чартерные рейсы из Москвы в Занзибар отправлялись в начале 2021 года. Сейчас российским туристам приходится лететь с пересадками в Эфиопии, Турции и других странах.

«Мы обсуждаем с правительством и Управлением гражданской авиации Танзании возможность восстановления прямых рейсов. Я думаю, что мы начнем с чартерного рейса, прежде чем наладить регулярные коммерческие рейсы», — отметил Аветисян.

В прошлом месяце директор департамента Африки МИД Всеволод Ткаченко заявил, что Россия планирует возобновить прямое авиасообщение со многими африканскими странами. Это станет еще одним шагом к расширению сотрудничества с Черным континентом.
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