Bloomberg: Илон Маск призывает замедлить развитие ИИ, чтобы догнать конкурентов

Предприниматель Илон Маск призывал замедлить развитие искусственного интеллекта, но его просьбы сочли уловкой. Венчурный капиталист Винод Хосла заявил агентству Bloomberg, что главе Tesla и SpaceX просто хочется наверстать упущенное и догнать конкурентов.
Собеседник агентства отмечает, что Маск отстает в гонке ИИ. Хосла выразил 80-процентную уверенность, что уменьшение темпов развития машинного интеллекта и введение моратория на полгода необходимо миллиардеру для того, чтобы догнать противников.
Однако источники утверждают, что сам Маск закупил мощности для разработки собственного ИИ. Уточняется, что призыв предпринимателя поддержал один из основателей Apple Стив Возняк.
Также Винод Хосла указывает, что если поставить разработки ИИ на паузу внутри США, то Китай может получить преимущество.
«Мы не должны считать само собой разумеющимся, что через 20 лет мы будем лидировать в области ИИ», — подытожил инвестор.
Ранее в результате исследования было установлено, каких профессий лишатся люди в связи с развитием искусственного интеллекта.