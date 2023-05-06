Археологи обнаружили останки ископаемого гигантского ленивца на аргентинском пляже

За последние несколько лет в этом регионепроизошло несколько ключевых открытий. В июле 2022 года 12-летняя девочка наткнулась на останки другого мегатерия в Мар-дель-Плате. А всего месяцем ранее другой ребенок нашел череп возрастом 700 000 лет в той же местности.