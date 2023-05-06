Археологи обнаружили останки ископаемого гигантского ленивца на аргентинском пляже

Останки гигантского мегатерия — ленивца, вымершего около 11 тысяч лет назад во время последнего ледникового периода, нашли на берегу моря в Камет Норте.
Как рассказал директор муниципального музея естественных наук Пачамамы Даниэль Сиан, мегатерии достигали шести метров в длину и были похожи на современных американских ленивцев.
Археологи уже нашли фрагменты фаланги пальца, один шейный позвонок, несколько ребер и три зуба. Полная реконструкция потребует много времени, поскольку специалисты музея намерены дождаться оптимальных условий для продолжения раскопок.
«Мы нашли в этом древнем болоте останки ленивца. Это ныне пересохшее болото было активным на протяжении 20 000 лет. Мы пока не знаем, насколько полным будет скелет по завершении раскопок, по-видимому, фрагментов довольно много. Сейчас мы восстанавливаем позвоночный столб мегатерия», — пояснил Даниэль Сиан.
Останки были обнаружены местной жительницей Пальмирой Бискочеа; она незамедлительно сообщила экспертам об уникальной находке.
За последние несколько лет в этом регионепроизошло несколько ключевых открытий. В июле 2022 года 12-летняя девочка наткнулась на останки другого мегатерия в Мар-дель-Плате. А всего месяцем ранее другой ребенок нашел череп возрастом 700 000 лет в той же местности.