Американцы назвали президента Джо Байдена «национальным позорищем» после инцидента в мексиканском ресторане

Пользователи заблокированного в России Twitter возмущены поведением президента США Джо Байдена в мексиканском ресторане. Некоторые назвали его «национальным позорищем».
Речь идет о новом курьезе главы государства. В одной из точек общепита он обратился к неизвестному и призвал «не прыгать».
Такой поступок многим показался странным. Часть пользователей указали на необходимость отставки президента. Некоторые уверены, что у Байдена есть серьезные проблемы со здоровьем, но он умалчивает о них.
«Разве мы, американский народ, не заслуживаем знать, что на самом деле происходит с президентом?», – задался вопросом один из комментаторов.
Стоит отметить, что ранее о проблемах главы Белого дома со здоровьем говорил остеопат Владимир Животов. Он подчеркнул, что на это указывает эпизод, когда лидер страны не смог подняться по лестнице.