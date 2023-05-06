Sveriges Radio: оппозиция в Турции хотела бы видеть Швецию членом НАТО до июля

Турецкий политик заявил, что времени осталось мало. Если оппозиционный кандидат победит, необходимо будет сформировать парламент и комитеты, а также избрать спикера законодательного органа. Чевикез указал, что Швеция уже достаточно много сделала для того, чтобы Турция ратифицировала ее заявку на вступление в НАТО.