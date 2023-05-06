Sveriges Radio: оппозиция в Турции хотела бы видеть Швецию членом НАТО до июля

Турецкая оппозиция хотела бы видеть Швецию в качестве члена НАТО еще до июльского саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе. Об этом сообщает информационное агентство Sveriges Radio.
В интервью советник по внешней политике кандидата в президенты от оппозиции Кемаля Кылычдароглу Унал Чевикез сообщил, что на пути данной инициативы могут возникнуть определенные препятствия. Он выразил надежду, что в случае победы оппозиции новое правительство поспособствует тому, что процесс будет завершен до начала саммита НАТО в Вильнюсе.
Турецкий политик заявил, что времени осталось мало. Если оппозиционный кандидат победит, необходимо будет сформировать парламент и комитеты, а также избрать спикера законодательного органа. Чевикез указал, что Швеция уже достаточно много сделала для того, чтобы Турция ратифицировала ее заявку на вступление в НАТО.
Ранее кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже заявил, что выборы главы государства могут пройти в два тура.