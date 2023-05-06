Глава МО Белоруссии Хренин заявил о готовности армии самоотверженно защищать государство

Вооруженные силы Белоруссии готовы самоотверженно защищать государство в случае необходимости. Такое заявление сделал министр обороны страны Виктор Хренин, принявший участие в церемонии возложения цветов к братской могиле в Острошицком Городке.
Глава ведомства напомнил, что советский народ заплатил огромную цену за победу в войне 1941—1945 годов. В связи с этим он указал на необходимость предотвратить повторение тех событий.
«Вооруженные силы готовы к защите нашей Родины так же самоотверженно, как наши воины-победители Великой Отечественной войны», — цитировала Хренина пресс-служба министерства.
При этом политик добавил, что белорусы являются наследниками народа-победителя. На этом фоне он призвал граждан сделать все, чтобы сохранить мир и безопасность «на своей земле».
Ранее сообщалось об усилении контроля на границе между Россией и Белоруссией. Причиной послужила некая «проверка», пояснили на горячей линии Госпогранкомитета республики.