Художник Никас Сафронов рассказал о своей последней встрече с модельером Юдашкиным

Художник Никас Сафронов после церемонии прощания с модельером Валентином Юдашкиным поделился воспоминаниями о кутюрье.
В комментарии корреспонденту ФАН художник рассказал, что в последний раз встречался с модельером на своем дне рождения 8 апреля. По его словам, тогда Юдашкин не жаловался на свое здоровье, так как «на днях рождения не жалуются, а говорят о хорошем».
Кутюрье был «добрым, отзывчивым, профессиональным, работоспособным», отметил Никас Сафронов. Он добавил, что они с модельером были друзьями.
Попрощаться с Юдашкиным приехали многие представители российского шоу-бизнеса. На церемонии присутствовала певица Алла Пугачева, которая специально прилетела в Россию на похороны модельера.