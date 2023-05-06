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Художник Никас Сафронов рассказал о своей последней встрече с модельером Юдашкиным

Общество

Художник Никас Сафронов после церемонии прощания с модельером Валентином Юдашкиным поделился воспоминаниями о кутюрье.

В комментарии корреспонденту ФАН художник рассказал, что в последний раз встречался с модельером на своем дне рождения 8 апреля. По его словам, тогда Юдашкин не жаловался на свое здоровье, так как «на днях рождения не жалуются, а говорят о хорошем».

Кутюрье был «добрым, отзывчивым, профессиональным, работоспособным», отметил Никас Сафронов. Он добавил, что они с модельером были друзьями.

Попрощаться с Юдашкиным приехали многие представители российского шоу-бизнеса. На церемонии присутствовала певица Алла Пугачева, которая специально прилетела в Россию на похороны модельера.
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