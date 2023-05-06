Художник Никас Сафронов рассказал о своей последней встрече с модельером Юдашкиным

В комментарии корреспонденту ФАН художник рассказал, что в последний раз встречался с модельером на своем дне рождения 8 апреля. По его словам, тогда Юдашкин не жаловался на свое здоровье, так как «на днях рождения не жалуются, а говорят о хорошем».