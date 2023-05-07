Актер Иван Краско напомнил о редком качестве режиссера Владимира Бортко

Режиссер, сценарист, продюсер, политический деятель, народный артист России Владимир Бортко отмечает сегодня свой день рождения. По такому чудесному поводу через ФАН именинника поздравил актер театра, кино и озвучивания, писатель Иван Краско.
Собеседник поделился своими впечатлениями от совместной работы с мастером на съемках фильма «Тарас Бульба».
«Я отлично знаю Володю. Очень хорошо и плодотворно работал с ним, например, в фильме “Тарас Бульба”. Причем Владимир Владимирович старался, чтобы я не выглядел как, например, Михаил Сергеевич Боярский, который, к моему удивлению, был очень энергичным на этих съемках. Просто мы выглядели как под копирку с этими казачьими чубами. Повторюсь, Миша просто покорил меня своей работоспособностью. Его назначение Володей н эту роль было просто ювелирным», — сообщил артист.
Иван Краско также подчеркнул, что считает Владимира Бортко по-настоящему блестящим руководителем.
«Володя — прекрасный организатор, просто великолепный. Такие массы народа были задействованы в съемках, и он запросто укладывался в сроки. Именно поэтому, когда я услышал, что он хотел бы стать губернатором Санкт-Петербурга, я категорически поддержал это. Его отказ от этого намерения был для меня совершенно неожиданным. Для меня это была трагедия», — пояснил собеседник ФАН.
В завершение он поделился своими сердечными пожеланиями в адрес именинника.
«Я очень уважаю этого человека и до сих пор скорблю, что не он губернатор Санкт-Петербурга. Желаю ему доброго здоровья. Пусть остается таким же человечным. Знаете, как говорят про некоторых чиновников — с “человеческим лицом”. Володя остается человеком и это главное», — напутствовал народный артист Российской Федерации.
Ранее актер Олег Басилашвили через ФАН поздравил с днем рождения Владимира Бортко. Собеседник отметил, что благодарен мастеру за возможность поработать с ним.