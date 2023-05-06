Отец избитого Алексея Шведа рассказал о состоянии здоровья баскетболиста

Отец защитника баскетбольного клуба ЦСКА Алексея Шведа Виктор Швед рассказал о самочувствии спортсмена после того, как его избили у ресторана в Москве. Об этом сообщает «Матч ТВ».
По словам отца, он вместе с детьми навестил сына в медучреждении.
«Он чувствует себя лучше, намного лучше», — заявил Швед-старший.
Также он подчеркнул, что присылает Алексею фотографии с матчей плей‑офф Единой лиги ВТБ.
Ранее появилась информация, что четвертый подозреваемый в нападении на баскетболиста задержан, однако он свою вину не признает и отказывается давать показания.