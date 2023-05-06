Полиция Ирака арестовала незаконный груз с миллионами таблеток бензгексола

Бензгексол вне системы здравоохранения употребляют в качестве галлюциногена. У человека довольно быстро формируется зависимость от препарата. Через некоторое время начинается деградация мозга, что искажает восприятие окружающей действительности и разрушает способность логически мыслить. Позже нарастают психические отклонения, которые приводят зависимого либо в больницу для душевнобольных, либо к другим опасным последствиям.