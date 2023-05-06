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Полиция Ирака арестовала незаконный груз с миллионами таблеток бензгексола

Весь мир
Полиция Ирака арестовала незаконный груз с миллионами таблеток бензгексола

Вне медицины вещество используется как наркотик.

Силы безопасности Ирака заявили об изъятии 12 миллионов таблеток спазмолитического препарата бензгексол, который используется при лечении болезни Паркинсона.

Груз был конфискован со склада в восточном Багдаде в ходе полицейской спецоперации. При этом были произведены шесть арестов.

Имея общие границы с Сирией, а также Кувейтом и Саудовской Аравией, Ирак является основным каналом транзита и сбыта каптагона и амфетамина. В связи с этим Багдад периодически отчитывается о крупных операциях по аресту партий наркотиков и задержанию причастных лиц.

Бензгексол вне системы здравоохранения употребляют в качестве галлюциногена. У человека довольно быстро формируется зависимость от препарата. Через некоторое время начинается деградация мозга, что искажает восприятие окружающей действительности и разрушает способность логически мыслить. Позже нарастают психические отклонения, которые приводят зависимого либо в больницу для душевнобольных, либо к другим опасным последствиям.
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