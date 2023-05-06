Президент Египта объявил о переезде 14 министерств в Новую административную столицу

Строительство NAC началось в 2015 году в 60 км к востоку от центра Каира, а ее площадь занимает 1,5 млн квадратных метров. Правительственный район включает в себя 10 министерских комплексов, в которых будут находиться 34 управления, Палата представителей и Сенат.