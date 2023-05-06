Президент Египта объявил о переезде 14 министерств в Новую административную столицу

Каир, 6 мая. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил, что 14 правительственных структур и организаций переехали в Новую административную столицу (NAC), пишут арабские СМИ.
В Центре стратегического командования NAC состоялась встреча Ас-Сиси с делегацией государственных чиновников во главе с премьер-министром Мустафой Мадбули.
«Во время совещания президент республики поручил правительству продолжить перевод офисов в Новую административную столицу в рамках процесса комплексной модернизации и оцифровки административной системы страны», — говорится в заявлении ведомства.
Строительство NAC началось в 2015 году в 60 км к востоку от центра Каира, а ее площадь занимает 1,5 млн квадратных метров. Правительственный район включает в себя 10 министерских комплексов, в которых будут находиться 34 управления, Палата представителей и Сенат.
Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выразил опасения по поводу экономического кризиса в его стране на фоне прибывающих беженцев из Судана.