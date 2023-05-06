Глава ПНЕ Ливии Абд аль-Хамид Дбейба обсудил с послом Франции конфликт в Судане

Триполи, 6 мая. Глава утратившего легитимность Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абд аль-Хамид Дбейба встретился с послом Парижа в Триполи Мустафой Махараджем. Об этом сообщило диппредставительство Франции в североафриканском государстве на своей странице в соцсети.
Согласно заявлению, Дбейба обсудил с Махараджем текущий вооруженный конфликт в Судане и его влияние на соседние страны. Коснулись также вопросов политического урегулирования в Ливии и инициативы главы Миссии ООН (МООНПЛ) Абдулая Батили в этом отношении.
Согласно данным международных отчетов, число беженцев из Судана, переместившихся в североафриканскую страну после начала конфликта, составило примерно 700 человек. Большинство из них прибыло в приграничный город Аль-Куфра.
Всего на данный момент общее число суданцев, проживающих в Ливии, превышает 132 тыс. Из них более 21 тыс. человек официально зарегистрированы как беженцы.
Ранее командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар обсудил ситуацию в североафриканском регионе с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Это произошло во время его визита в Рим.