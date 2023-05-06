Глава ПНЕ Ливии Абд аль-Хамид Дбейба обсудил с послом Франции конфликт в Судане

Согласно заявлению, Дбейба обсудил с Махараджем текущий вооруженный конфликт в Судане и его влияние на соседние страны. Коснулись также вопросов политического урегулирования в Ливии и инициативы главы Миссии ООН (МООНПЛ) Абдулая Батили в этом отношении.