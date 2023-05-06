В России водители могут получить штраф 10 тысяч рублей за грязный автомобиль

Как сообщает «Автовзгляд», размер штрафа за грязный автомобиль составляет от 10 тысяч рублей и выше. Подобное наказание предусмотрено статьей 12.33 КоАП «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений», пишет издание.