В России водители могут получить штраф 10 тысяч рублей за грязный автомобиль

Российские автомобилисты стали получать штрафы за неопрятный внешний вид своего транспорта.
Как сообщает «Автовзгляд», размер штрафа за грязный автомобиль составляет от 10 тысяч рублей и выше. Подобное наказание предусмотрено статьей 12.33 КоАП «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений», пишет издание.
Авторы статьи отмечают, что грязь, которая попадает на дорожное покрытие с автомобиля может стать причиной аварий. Поэтому правоохранители могут остановить испачканный транспорт и оштрафовать владельца.
Ранее DEITA.RU сообщало о предложении штрафовать родителей детей-неформалов. Такое предложение внесли общественники Курганской области.