Более 220 человек пострадали из-за наводнения в Уганде

Кигали, 6 мая. Число жертв наводнения в Руанде увеличилось до 131, еще 94 человека получили ранения.
Стихия разрушила 5500 домов местных жителей и повредила значительную часть инфраструктуры. До многих населенных пунктов до сих пор невозможно добраться.
Сейчас в стране ведутся активные работы по очистке дорог и восстановлению поврежденных зданий. По данным правительства, уже удалось восстановить девять из 14 автомагистралей, разоренных непогодой. Некоторые жители смогли вернуться домой и помогают рабочим ликвидировать последствия катастрофы.
Из-за масштабных наводнений пострадали и другие страны Африки. Более десяти тысяч кенийских семей потеряли крышу над головой. Чиновники республики открыли эвакуационные центры и призвали граждан укрыться в них до окончания стихийного бедствия.
Кроме того, шторм уничтожил населенный пункт в нигерийском штате Дельта. Семь человек погибли под завалами разрушенных жилых домов, а еще пять получили различные травмы.