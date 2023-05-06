Более 220 человек пострадали из-за наводнения в Уганде

Сейчас в стране ведутся активные работы по очистке дорог и восстановлению поврежденных зданий. По данным правительства, уже удалось восстановить девять из 14 автомагистралей, разоренных непогодой. Некоторые жители смогли вернуться домой и помогают рабочим ликвидировать последствия катастрофы.