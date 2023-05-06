Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Более 220 человек пострадали из-за наводнения в Уганде

Весь мир
Более 220 человек пострадали из-за наводнения в Уганде

Кигали, 6 мая. Число жертв наводнения в Руанде увеличилось до 131, еще 94 человека получили ранения.

Стихия разрушила 5500 домов местных жителей и повредила значительную часть инфраструктуры. До многих населенных пунктов до сих пор невозможно добраться.

Сейчас в стране ведутся активные работы по очистке дорог и восстановлению поврежденных зданий. По данным правительства, уже удалось восстановить девять из 14 автомагистралей, разоренных непогодой. Некоторые жители смогли вернуться домой и помогают рабочим ликвидировать последствия катастрофы.

Из-за масштабных наводнений пострадали и другие страны Африки. Более десяти тысяч кенийских семей потеряли крышу над головой. Чиновники республики открыли эвакуационные центры и призвали граждан укрыться в них до окончания стихийного бедствия.

Кроме того, шторм уничтожил населенный пункт в нигерийском штате Дельта. Семь человек погибли под завалами разрушенных жилых домов, а еще пять получили различные травмы.
Военкоры ФАН