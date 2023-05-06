Дайте снаряды «Вагнерам»: люди вышли с требованием к зданию Минобороны

Ранее о проблемах между Министерством обороны РФ и Евгением Пригожиным высказался военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец. По его мнению, к решению данного вопроса необходимо приступить незамедлительно. Поддерживает «музыкантов» и военный эксперт, бывший член Комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин. Специалист задается вопросом, почему столь весомый вопрос не решается. Дело в том, что в важности Бахмутского направления сомневаться не приходится. Так, по словам историка Бориса Туровского, освобождение населенного пункта от украинских сепаратистов несет не только важное стратегическое значение, но и политическое.