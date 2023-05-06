Дайте снаряды «Вагнерам»: люди вышли с требованием к зданию Минобороны

У здания Министерства обороны собрались люди после резонансного обращения основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Они потребовали оказать поддержку «музыкантам» и немедленно исправить ситуацию со «снарядным голодом».
«Огромное количество людей сейчас волнует ситуация с боеприпасами, со «снарядным голодом», который существует у ЧВК «Вагнер», по моему мнению, у самого боеспособного отделения, которое сейчас участвует в СВО. Эта ситуация, я уверен, отзывается в сердцах у многих», — заявил депутат Государственной Думы Василий Власов.
Кроме того, откликнулись председатель КПРФ Геннадий Зюганов, а также руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
Поддержал обращение Пригожина к властям страны и глава Чечни Рамзан Кадыров. Политик считает, что со снабжением боеприпасами есть определенные проблемы, и в ближайшее время они должны быть разрешены.
Напомним, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил российским военачальникам, Верховному главнокомандующему и народу РФ о намерении вывести бойцов «оркестра» из Бахмута. Такое решение основателем «оркестра» было принято на фоне отсутствия поддержки со стороны Минобороны РФ и принципиального бездействия российского ведомства в предоставлении снарядов для выполнения задач в ходе СВО.
Ранее о проблемах между Министерством обороны РФ и Евгением Пригожиным высказался военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец. По его мнению, к решению данного вопроса необходимо приступить незамедлительно. Поддерживает «музыкантов» и военный эксперт, бывший член Комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин. Специалист задается вопросом, почему столь весомый вопрос не решается. Дело в том, что в важности Бахмутского направления сомневаться не приходится. Так, по словам историка Бориса Туровского, освобождение населенного пункта от украинских сепаратистов несет не только важное стратегическое значение, но и политическое.