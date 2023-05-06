В Сети появились кадры церемонии коронации Карла III в Вестминстерском аббатстве

Во время службы на голову нового правителя возложили корону святого Эдуарда, которой более 360 лет. На торжественной службе присутствовала семья монарха. Его сопровождала жена и королева-консорт Камилла. Помимо нее, на службе присутствовал его старший сын принц Уильям и жена Кейт Миддлтон. Младший наследник принц Гарри появился на мероприятии без супруги и детей. Они остались в Калифорнии.