В Сети появились кадры церемонии коронации Карла III в Вестминстерском аббатстве

Принц Чарльз официально стал королем Великобритании Карлом III. Коронация состоялась в Вестминстерском аббатстве.
Во время службы на голову нового правителя возложили корону святого Эдуарда, которой более 360 лет. На торжественной службе присутствовала семья монарха. Его сопровождала жена и королева-консорт Камилла. Помимо нее, на службе присутствовал его старший сын принц Уильям и жена Кейт Миддлтон. Младший наследник принц Гарри появился на мероприятии без супруги и детей. Они остались в Калифорнии.
Стоит отметить, что среди гостей оказались и некоторые политики. Например, премьер-министр страны Риши Сунак.
На мероприятии король и королева-консорт появились в Государственной карете бриллиантового юбилея весом три тонны. Транспорт был запряжен шестью лошадьми. За тем, как монарх двигается по улицам города, наблюдали сотни горожан.
Ранее стало известно, что накануне коронации спрос на праздничную продукцию существенно возрос. На мероприятие, по сообщениям СМИ, ушло не менее 25 миллиардов рублей в местном эквиваленте.