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В России разработали БПЛА с рекордными показателями высоты и дальности полета

В России разработали БПЛА с рекордными показателями высоты и дальности полета

Российские инженеры разработали беспилотный аппарат с уникальными характеристиками, сообщает пресс-служба Национальной технологической инициативы (НТИ).

Беспилотник «Бегалет-Мираж» был создан специалистами ООО «Авиационно-космические разработки «БЕГАК». Создатели отмечают, что аппарат в модификации с электродвигателем и двигателем внутреннего сгорания сможет находиться в воздухе до 12 часов. При этом высота полета БПЛА будет достигать 8 тысяч метров.

«Аппарат имеет неклассическую аэродинамическую схему, разработанную нами, способен взлетать с любой неподготовленной для этих целей площадки, думаю, даже с палубы корабля», — отметил гендиректор компании Александр Бегак.

Ранее издание DEITA.RU сообщало о предложенном в Госдуме РФ моратории на использование беспилотных летательных аппаратов.
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