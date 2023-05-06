В России разработали БПЛА с рекордными показателями высоты и дальности полета

Беспилотник «Бегалет-Мираж» был создан специалистами ООО «Авиационно-космические разработки «БЕГАК». Создатели отмечают, что аппарат в модификации с электродвигателем и двигателем внутреннего сгорания сможет находиться в воздухе до 12 часов. При этом высота полета БПЛА будет достигать 8 тысяч метров.