В России разработали БПЛА с рекордными показателями высоты и дальности полета

Российские инженеры разработали беспилотный аппарат с уникальными характеристиками, сообщает пресс-служба Национальной технологической инициативы (НТИ).
Беспилотник «Бегалет-Мираж» был создан специалистами ООО «Авиационно-космические разработки «БЕГАК». Создатели отмечают, что аппарат в модификации с электродвигателем и двигателем внутреннего сгорания сможет находиться в воздухе до 12 часов. При этом высота полета БПЛА будет достигать 8 тысяч метров.
«Аппарат имеет неклассическую аэродинамическую схему, разработанную нами, способен взлетать с любой неподготовленной для этих целей площадки, думаю, даже с палубы корабля», — отметил гендиректор компании Александр Бегак.
Ранее издание DEITA.RU сообщало о предложенном в Госдуме РФ моратории на использование беспилотных летательных аппаратов.