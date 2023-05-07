Ученые создали способный уничтожить рак мозга гидрогель

Ученые недавно разработали гидрогель, которые на мышах убирал следы опухолей головного мозга и предотвращал их повторное появление, информирует Planet Today со ссылкой на статью в PNAS.
Гидрогель показал высокую эффективность и стопроцентную выживаемость. Это исследование на мышах открыло новые пути развития в лечении глиобластом (агрессивных форм рака головного мозга).
В центре геля используется препарат палитаксел. Он уже одобрен для лечения других видов онкологии, в числе которых рак молочной железы и легких. Гидрогель равномерно покрывает раковую полость и тонкие борозды, которые остаются после удаления опухоли. Отмечается, что лечение доходит до тех клеток, которые другие лекарства могут пропустить.
Ранее американские ученые пришли к выводу, что вирус Эпштейна-Барр (ВЭБ) способен наносить вред хромосомам, провоцируя возникновение онкологических заболеваний. Патоген может попасть в организм через жидкости, в первую очередь слюну.