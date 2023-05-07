Ученые создали способный уничтожить рак мозга гидрогель

В центре геля используется препарат палитаксел. Он уже одобрен для лечения других видов онкологии, в числе которых рак молочной железы и легких. Гидрогель равномерно покрывает раковую полость и тонкие борозды, которые остаются после удаления опухоли. Отмечается, что лечение доходит до тех клеток, которые другие лекарства могут пропустить.