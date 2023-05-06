Грузинский художник пишет картины и иконы красками из каменной крошки

Творения Ломадзе уже завоевали любовь коллекционеров из разных стран. А патриархия Грузии благословила мастера на создание икон. Написанные Алеко образа уже можно увидеть в храмах Тбилиси, Озургети, Чоксатаури и Ксоби, а также в Вене. Уникальная техника живописи пришла к Ломадзе не менее необычным способом.