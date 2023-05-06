Грузинский художник пишет картины и иконы красками из каменной крошки

Грузинский художник-самоучка Алеко Ломадзе из Озургети находит материалы для своих работ под ногами. Ведь рисует он красками из каменной крошки, которые сам же и создает.
«Молотком разбиваю камни до состояния порошка. Эта каменная пыль перемешивается с различными видами клея. Клей также имеет значение: от него зависит, какой цвет получится. Смесь довожу до такого состояния, чтобы можно было работать кистью», — рассказал Ломадзе о процессе создания краски.
Творения Ломадзе уже завоевали любовь коллекционеров из разных стран. А патриархия Грузии благословила мастера на создание икон. Написанные Алеко образа уже можно увидеть в храмах Тбилиси, Озургети, Чоксатаури и Ксоби, а также в Вене. Уникальная техника живописи пришла к Ломадзе не менее необычным способом.
«Однажды я увидел сон и, когда проснулся, внезапно захотел рисовать цветными камнями. Я вышел на улицу, поискал камни, принес их, измельчил в пыль и начал рисовать», — поделился он.
Несмотря на большую популярность в Европе, у живописца нет мастерской: работает он дома, а готовые полотна развешивает прямо на стенах.
«Члены семьи сердятся на меня, потому что картины разбросаны повсюду, места не хватает», — сказал он.
Ближайший пляж с каменной галькой находится в 25 километрах от дома Ламадзе, но это живописца не останавливает. Ведь помимо материалов для будущих творений, на берегу Черного моря мужчина черпает вдохновение.