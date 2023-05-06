Экономист Разуваев объяснил, в чем заключается привлекательность акций «Сбера»

Причина проста, в акциях, находящихся в свободном обращении, всегда была велика доля первоклассных западных инвестиционных фондов. Был момент их покупки сделали «Сбер» самой дорогой компанией страны. И введенные из-за Крыма санкции могли вызвать распродажу в акциях банка на Московской бирже и обрушить его капитализации. Это бы сильно ударило, в том числе, по кошельку рядовых россиян. Акции «Сбера» торгуются на российском фондовом рынке с 1993 года, и 25-30 лет назад в отделениях банка их мог купить любой желающий. Продавались они не за ваучеры, а за деньги. В 2007 году «Сбер» провел народное SPO, после чего число мелких частных инвесторов в акционерном капитале «Сбера» значительно увеличилось.