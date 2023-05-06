Экономист Разуваев объяснил, в чем заключается привлекательность акций «Сбера»

«Сбер» открыл первый офис в Крыму, отделение банка заработало в центре Ялты, говорится в официальном сообщении банка.
Кандидат экономических наук инвестиционный аналитик Александр Разуваев в авторской колонке для ФАН объяснил, почему на сегодняшний день акции «Сбер» являются самой приоритетной ценной бумагой в России.
«Сбер» – главная инвестиционная идея российского фондового рынка. Колонка Александра Разуваева
Некоторые люди, начиная с 2014 года, кошмарили менеджмент банка, и прежде всего, главу «Сбера» Германа Грефа за то, что главный банк страны не работал в Крыму. Называя банкиров «предателями» и «агентами западных стран». Однако, понятно, что данное решение является политическим и принимается высшим руководством страны. В 2014 году контрольный пакет акций «Сбера» принадлежал Банку России, с 2020 он принадлежит Правительству.
Причина проста, в акциях, находящихся в свободном обращении, всегда была велика доля первоклассных западных инвестиционных фондов. Был момент их покупки сделали «Сбер» самой дорогой компанией страны. И введенные из-за Крыма санкции могли вызвать распродажу в акциях банка на Московской бирже и обрушить его капитализации. Это бы сильно ударило, в том числе, по кошельку рядовых россиян. Акции «Сбера» торгуются на российском фондовом рынке с 1993 года, и 25-30 лет назад в отделениях банка их мог купить любой желающий. Продавались они не за ваучеры, а за деньги. В 2007 году «Сбер» провел народное SPO, после чего число мелких частных инвесторов в акционерном капитале «Сбера» значительно увеличилось.
Cанкции могли также затронуть клиентов «Сбера». При этом банк остается основным держателем сбережений страны. И рисковать ими, однозначно, было нельзя.
Сейчас ситуация другая. Инвестиции из недружественных стран на Московской бирже, в том числе в акции «Сбера», заморожены. Распродажи ждать не стоит. И «Сбер» начал работу в Крыму.
При этом, несмотря на санкции, банк закончил прошлый год с прибылью. И сейчас является главной инвестиционной идеей российского фондового рынка. С высокой вероятностью дивиденды по итогам 2023 года составят 30 рублей на акцию, а курс акций «Сбера» в текущем году превысит 300 рублей. Лучшая инвестиция на российском фондовом рынке.