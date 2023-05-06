Опубликовано обращение Пригожина к Шойгу о передаче позиций ЧВК «Вагнер» в Бахмуте подразделению «Ахмат»

Министру обороны России Сергею Шойгу следует издать распоряжение о передаче позиций ЧВК «Вагнер» в Бахмуте подразделениям батальона «Ахмат». Об этом заявил основатель «оркестра» Евгений Пригожин.
Предприниматель в официальном письме к Шойгу отметил, что «музыканты» длительное время испытывали «снарядный голод». Бойцам предоставляли 32% вооружения от запрашиваемых. Это привело к потере боевого потенциала ЧВК «Вагнер».
«Принимая согласие Главы Чеченской Республики, Героя России, Героя ЛНР, Героя ДНР, генерал-полковника Кадырова Рамзана Ахматовича заменить подразделения ЧВК «Вагнер» на подразделения героически проявившего себя при штурме Мариуполя и других территорий подразделениями спецназа «Ахмат»», – сказано в заявлении, опубликованном пресс-службой Пригожина.
Бизнесмен призвал издать боевое распоряжение о передаче позиций. Это должно произойти до 00:00 часов 10 мая.
Ранее Евгений Пригожин принял предложение Рамзана Кадырова занять позиции в Бахмуте (Артемовске). По его словам, город будет взят силами «Ахмата».