В Иркутской области запретили использование беспилотников на период праздников

Губернатор подписал указ о запрете использования беспилотных воздушных судов, в том числе — квадрокоптеров. Запрет будет действовать с 18:00 (13:00 по Москве) 7 мая по 18:00 10 мая. Меры приняты для обеспечения безопасности.