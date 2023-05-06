В Иркутской области запретили использование беспилотников на период праздников

Использование беспилотных летательных аппаратов временно запретили в Иркутской области. Об этом сообщил глава региона Игорь Кобзев.
Губернатор подписал указ о запрете использования беспилотных воздушных судов, в том числе — квадрокоптеров. Запрет будет действовать с 18:00 (13:00 по Москве) 7 мая по 18:00 10 мая. Меры приняты для обеспечения безопасности.
После праздников ограничение будет снято только для органов государственной власти и местного самоуправления. Также отмена ограничений коснется предприятий, исполняющих государственный оборонный заказ в рамках их функций.
«Запрет на полеты беспилотников будет действовать до особого распоряжения», — говорится в сообщении.
Ранее власти Омской области ввели запрет на использование беспилотников. Соответствующее решение приняло руководство региона.