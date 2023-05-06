Чемпионы России по парному фигурному катанию Бойкова и Козловский перешли в команду тренера Тутберидзе

Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский объявили о переходе в команду тренера Этери Тутберидзе.
Спортсмены дважды занимали первое место на чемпионате России по фигурному катанию в парах. Ранее фигуристы тренировались в команде Тамары Москвиной.
Александра Бойкова не стала комментировать сообщения о смене тренера. При этом информацию о переходе подтвердил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.
«Да, мы получили заявление пары об этом», — цитирует его РИА Новости.
Ранее DEITA.RU писало о мастер-классе, который провела олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова. Спортсменка вышла на лед с 17 воспитанниками спортивных школ Приморского края.