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Чемпионы России по парному фигурному катанию Бойкова и Козловский перешли в команду тренера Тутберидзе

Спорт
Чемпионы России по парному фигурному катанию Бойкова и Козловский перешли в команду тренера Тутберидзе

Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский объявили о переходе в команду тренера Этери Тутберидзе.

Спортсмены дважды занимали первое место на чемпионате России по фигурному катанию в парах. Ранее фигуристы тренировались в команде Тамары Москвиной.

Александра Бойкова не стала комментировать сообщения о смене тренера. При этом информацию о переходе подтвердил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

«Да, мы получили заявление пары об этом», — цитирует его РИА Новости.

Ранее DEITA.RU писало о мастер-классе, который провела олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова. Спортсменка вышла на лед с 17 воспитанниками спортивных школ Приморского края.
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