Дания прекратила принимать на визы российские загранпаспорта старого типа

В генконсульстве Италии в Москве подтвердили, что Дания прекратила принимать на визы загранпаспорта РФ старого образца с пятилетним сроком действия, информирует РИА Новости.
Россияне могут подавать в итальянские визовые центры для оформления виз любой загранпаспорт, и даже пятилетний. Но с такими документами российским туристам не удастся попасть в Данию, так как страна не пускает людей с паспортом без биометрических показателей.
Именно поэтому, объясняют в дипведомстве Италии, в оформлении визы в паспорт предыдущего образца могут вставить отметку «-DK». Она будет означать запрет въезда на территорию Дании. Вместе с тем датские власти, в настоящее время, не сделали официального заявления на этот счет.
Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия ввела трехмесячную временную рабочую визу, которая выдается немедленно без каких-либо документов. Разрешение будет вручаться по инициативе предприятий.