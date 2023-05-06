Дания прекратила принимать на визы российские загранпаспорта старого типа

Именно поэтому, объясняют в дипведомстве Италии, в оформлении визы в паспорт предыдущего образца могут вставить отметку «-DK». Она будет означать запрет въезда на территорию Дании. Вместе с тем датские власти, в настоящее время, не сделали официального заявления на этот счет.