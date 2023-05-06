Банкротство физических лиц: ФАН узнал, кому и почему откажут в списании долгов и кредитов

Закон о банкротстве физлиц действует в России уже несколько лет. Со всех телеэкранов и баннеров в интернете на граждан льется реклама, обещающая списание долгов и беззаботную дальнейшую жизнь. Однако она умалчивает об огромном количестве отказов по заявлениям должников. ФАН разбирался, кому банкротство положено, а кому в нем точно откажут.
Начнем с того, что подать заявление через МФЦ на внесудебное банкротство может гражданин РФ, сумма долгов которого составляет от 50 до 500 тысяч рублей. В них включаются как кредиты и микрозаймы, так и задолженность по коммунальным платежам и т.д. К заявлению должно быть приложено письменное объяснение причин, побудивших прибегнуть к банкротству, справка о доходах, перечень кредиторов и суммы долгов им. Также потребуется квитанция об оплате госпошлины. Если общая задолженность превышает 500 тысяч рублей, решение будет принимать суд, а должнику придется потратиться на услуги финансового управляющего.
Отказ в открытии процедуры банкротства может последовать еще на стадии подачи документов на упрощенную процедуру через МФЦ по ряду причин:
— заявитель неверно составил заявление;
— заявитель не обосновал причины невозможности уплаты долгов;
— предоставлен неполный пакет документов;
— не оплачена госпошлина и/или отсутствует квитанция об оплате;
— заявление о несостоятельности должника направлено не в тот суд (не в Аорбитражный суд по месту жительства).
При суммарной задолженности свыше 500 тысяч рублей процедура банкротства осуществляется в судебном порядке. Суд не примет к рассмотрению заявление, если, помимо перечисленных выше причин, в наличии оказывается и хотя бы одна из следующих:
— не выбран арбитражный (финансовый) управляющий;
— имеется официальная работа и/или доход;
— длительность просрочек по платежам менее трех месяцев.
Потерю работы и невозможность быстро трудоустроиться придется подтвердить справкой из центра занятости, куда необходимо встать на учет.
Если пакет правильно оформленных документов предоставлен в полном объеме, заявление принято в МФЦ или судебной канцелярий, но суд все равно отказал в процедуре банкротства, это могло произойти по нескольким причинам:
— после предыдущей процедуры банкротства заявителя не прошло 5 лет или 8 лет — после реструктуризации долга;
— заявитель осужден за экономическое преступление, и судимость еще не погашена;
— заем был получен незаконно, что подтверждено решением суда;
— должник виновен в неуплате НДФЛ;
— заявитель скрыл или занизил свои доходы, либо утаил имеющую собственность путем перевода владения на родственников и связанных с ним лиц в течение трех лет перед подачей заявления о несостоятельности;
— заявитель или его представитель не явились на заседание суда и не известили суд о невозможности прибыть в назначенное время.
В заключение рассмотрим распространенную ошибку многих желающих списать кредиты по процедуре банкротства физлица. Среди должников распространен стереотип, что набранные кредиты просто спишут, и можно будет продолжать наслаждаться полученными таким путем благами, но это, мягко говоря не совсем и не для всех так.
При одобрении судом банкротства финансовый управляющий сначала изыщет возможность погашения долгов за счет собственности должника. Если у него имеется нескольких квартир, придется продать «излишек», также расстаться необходимо будет с предметами роскоши, автомобилем и так далее. И лишь после того, как у банкрота останется единственное жилье (при этом не заложенное в ипотеку банку), а также самое необходимое для жизни, остаток долга будет списан.
Из далеко идущих последствий — фактическая невозможность взять кредит в случае экстренной необходимости (например, на лечение или ритуальные услуги) в течение пяти лет. И хотя это право, а не обязанность кредитных организаций, большинство пользуется таким поводом для отказа. Кроме того, банкрот не может выступать поручителем по кредиту родственников или друзей, ему могут ограничить выезд за рубеж на весь период прохождения процедура банкротства. Все доходы на это время будут заморожены и получить можно будет только сумму в объеме минимального прожиточного уровня в регионе.
Так что стоит ли овчинка выделки — стоит задуматься каждому, кто хотел бы списать долги по кредитам по процедуре банкротства.
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