Банкротство физических лиц: ФАН узнал, кому и почему откажут в списании долгов и кредитов

Из далеко идущих последствий — фактическая невозможность взять кредит в случае экстренной необходимости (например, на лечение или ритуальные услуги) в течение пяти лет. И хотя это право, а не обязанность кредитных организаций, большинство пользуется таким поводом для отказа. Кроме того, банкрот не может выступать поручителем по кредиту родственников или друзей, ему могут ограничить выезд за рубеж на весь период прохождения процедура банкротства. Все доходы на это время будут заморожены и получить можно будет только сумму в объеме минимального прожиточного уровня в регионе.