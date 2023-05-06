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План «Перехват» введен в Нижегородской области после подрыва автомобиля с Захаром Прилепиным

Происшествия
План «Перехват» введен в Нижегородской области после подрыва автомобиля с Захаром Прилепиным

План «Перехват» введен в Нижегородской области, где при взрыве автомобиля пострадал писатель Захар Прилепин. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Согласно имеющейся информации, инцидент произошел в поселке Пионерский. В связи с произошедшим перед сотрудниками полиции поставили задачу — останавливать все подозрительные машины и проверять документы у водителей.

«Также осматривать их транспортные средства», — указано в заявлении.

При этом стало известно, что в результате взрыва Прилепин получил ранения. В ближайшее время автора книг должны доставить в Москву, где он пройдет курс реабилитации.
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