План «Перехват» введен в Нижегородской области после подрыва автомобиля с Захаром Прилепиным

План «Перехват» введен в Нижегородской области, где при взрыве автомобиля пострадал писатель Захар Прилепин. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
Согласно имеющейся информации, инцидент произошел в поселке Пионерский. В связи с произошедшим перед сотрудниками полиции поставили задачу — останавливать все подозрительные машины и проверять документы у водителей.
«Также осматривать их транспортные средства», — указано в заявлении.
При этом стало известно, что в результате взрыва Прилепин получил ранения. В ближайшее время автора книг должны доставить в Москву, где он пройдет курс реабилитации.