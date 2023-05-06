Зампред Совбеза РФ Медведев заявил о неготовности США и Норвегии давать ФРГ энергоносители на выходных условиях

Политик указал на зависимость немецкой экономики от США. При этом партнеры Берлина не в силах обеспечить ФРГ энергоносителями на выгодных для жителей страны условиях. Такого рода поставки немцам не могут обеспечить ни США, ни Норвегия, ни Нидерланды, отметил Медведев в своем Telegram-канале.