Зампред Совбеза РФ Медведев заявил о неготовности США и Норвегии давать ФРГ энергоносители на выходных условиях

Ситуацию вокруг поставок энергоносителей в Германию и намерений Берлина отказаться от российских ресурсов прокомментировал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Политик указал на зависимость немецкой экономики от США. При этом партнеры Берлина не в силах обеспечить ФРГ энергоносителями на выгодных для жителей страны условиях. Такого рода поставки немцам не могут обеспечить ни США, ни Норвегия, ни Нидерланды, отметил Медведев в своем Telegram-канале.
Зампред Совбеза России убежден, что попытки ФРГ отказаться от российских ресурсов — это «пляски фрицев под вашингтонский бубен». Сегодня Берлин «тщательно вылизывает известное место» США, добавил Медведев.