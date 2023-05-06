ВЭФ спрогнозировал рост автомобильной промышленности Африки на 40% к 2027 году

Найроби, 6 мая. Международная выставка и конференция автомобильной промышленности AUTOEXPO Africa стартовала в столице Кении.
В рамках мероприятия Всемирный экономический форум (ВЭФ) опубликовал отчет о перспективах развития индустрии по производству транспорта на Черном континенте. Согласно исследованиям, к 2027 году она вырастет на 40%.
AUTOEXPO Africa призвана привлечь на материк новых производителей и экспортеров. Некоторые российские автомобильные компании отметили перспективность африканского рынка и уже выразили заинтересованность в сотрудничестве.
«Мы планируем постепенно развивать наш бренд на континенте. Пока слишком рано говорить о деталях, но мы формируем экспортную стратегию для стран Африки к югу от Сахары», — заявил директор по связям с общественностью АвтоВАЗа Сергей Ильинский.
Недавно власти ЦАР выступили с инициативой создания российско-африканского банка. По словам главы Министерства торговли и промышленности республики Леа Мбуа Думта, это поспособствует укреплению партнерских отношений между странами.