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ВЭФ спрогнозировал рост автомобильной промышленности Африки на 40% к 2027 году

Весь мир
ВЭФ спрогнозировал рост автомобильной промышленности Африки на 40% к 2027 году

Найроби, 6 мая. Международная выставка и конференция автомобильной промышленности AUTOEXPO Africa стартовала в столице Кении.

В рамках мероприятия Всемирный экономический форум (ВЭФ) опубликовал отчет о перспективах развития индустрии по производству транспорта на Черном континенте. Согласно исследованиям, к 2027 году она вырастет на 40%.

AUTOEXPO Africa призвана привлечь на материк новых производителей и экспортеров. Некоторые российские автомобильные компании отметили перспективность африканского рынка и уже выразили заинтересованность в сотрудничестве.

«Мы планируем постепенно развивать наш бренд на континенте. Пока слишком рано говорить о деталях, но мы формируем экспортную стратегию для стран Африки к югу от Сахары», заявил директор по связям с общественностью АвтоВАЗа Сергей Ильинский.

Недавно власти ЦАР выступили с инициативой создания российско-африканского банка. По словам главы Министерства торговли и промышленности республики Леа Мбуа Думта, это поспособствует укреплению партнерских отношений между странами.
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