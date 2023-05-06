ВЭФ спрогнозировал рост автомобильной промышленности Африки на 40% к 2027 году

«Мы планируем постепенно развивать наш бренд на континенте. Пока слишком рано говорить о деталях, но мы формируем экспортную стратегию для стран Африки к югу от Сахары», — заявил директор по связям с общественностью АвтоВАЗа Сергей Ильинский.