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Президент Джо Байден защитил сына на фоне обвинений в уклонении от уплаты налогов

Политика
Президент Джо Байден защитил сына на фоне обвинений в уклонении от уплаты налогов

Президент США Джо Байден заявил, что поддерживает своего сына Хантера Байдена. Так он высказался на фоне обвинений наследника в уклонении от уплаты налогов.

Слова лидера страны приводит американское издание NBC News. Глава Белого дома подчеркнул, что его родственник «не сделал ничего плохого».

Журналисты поинтересовались, может ли происходящее каким-либо образом повлиять на его президентство.

«Это влияет на мое президентство, заставляя меня гордиться им», – подчеркнул политик.

По данным СМИ, такой комментарий президент США дал на фоне обвинений в отношении Хантера Байдена со стороны федеральных прокуроров. По мнению журналистов, любой результат расследования может сказаться на нынешнем главе государства, так как он будет участвовать в выборах и уже начал кампанию.

Ранее Байден отмечал, что он является самым опытным кандидатом на выборах. По мнению главы Белого дома, это является его главным преимуществом на выборах.
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