Президент Джо Байден защитил сына на фоне обвинений в уклонении от уплаты налогов

По данным СМИ, такой комментарий президент США дал на фоне обвинений в отношении Хантера Байдена со стороны федеральных прокуроров. По мнению журналистов, любой результат расследования может сказаться на нынешнем главе государства, так как он будет участвовать в выборах и уже начал кампанию.