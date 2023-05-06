В Подмосковье полиция задержала мужчину, который угнал машину с двумя миллионами рублей внутри

В Подмосковье сотрудники правоохранительных органов задержали преступника, угнавшего автомобиль Skoda Octavia с двумя миллионами рублей. Об этом сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.
По предварительным данным, 8 апреля злоумышленник на заправке Teboil в Пушкино угнал машину и присвоил себе денежные средства, которые находились в ней. Около месяца ему удавалось скрываться от правосудия, однако полицейские все же задержали вора.
Известно, что за признательные показания и активное сотрудничество со следствием, мужчине оформили явку с повинной.
Ранее школьник угнал у своей матери машину и попал в ДТП на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге.