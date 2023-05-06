Уголовное дело возбудили после подрыва автомобиля с Захаром Прилепиным

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту подрыва в Нижегородской области автомобиля, в котором передвигался писатель Захар Прилепин. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства.
Инцидент произошел в субботу, 6 мая, недалеко от поселка Пионерский. При этом автор книг получил ранения и был госпитализирован.
В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов. К ним присоединился первый заместитель прокурора региона Валерий Кузьмин с подчиненными.
«По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина на место происшествия направлены следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства и сотрудники судебно-экспертного центра СК России», — указано в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области объявили план «Перехват». Сотрудники полиции уже задержали мужчину, который предположительно причастен к подрыву машины.