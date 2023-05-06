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Пресс-секретарь президента РФ Песков: Владимир Путин еще не ответил Антониу Гутеррешу по зерновой сделке

Политика
Пресс-секретарь президента РФ Песков: Владимир Путин еще не ответил Антониу Гутеррешу по зерновой сделке

Президент РФ Владимир Путин пока не ответил на предложение генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша по черноморской зерновой инициативе. Такое заявление сделал представитель главы государства Дмитрий Песков.

Как отметил пресс-секретарь Кремля, ситуация вокруг указанного договора «не улучшается». При этом российский лидер еще никак не отреагировал на идеи руководителя Всемирной организации, добавил государственный служащий в беседе с корреспондентами издания ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле начались четырехсторонние переговоры по поводу продовольственного соглашения. К заседанию присоединились представители Москвы, Киева, Анкары и ООН.
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