Гроб с телом Валентина Юдашкина под аплодисменты пронесли по Троекуровскому кладбищу

Гроб с телом известного модельера Валентина Юдашкина, скончавшегося на 60-м году жизни, пронесли по Троекуровскому кладбищу. Видео с траурной процессии в Москве публикует ФАН.
Собравшиеся проводили кутюрье в последний путь аплодисментами, несмотря на наполненные грустью сердца. В церемонии приняли участие друзья, коллеги и близкие модельера, а также неравнодушные поклонники его творчества, которые не могли сдержать слез.
При этом в траурной процессии была замечена и эстрадная певица Алла Пугачева. Артистка предпочла скрыть лицо за очками и широкополой шляпой, рассказал корреспондент Федерального агентства новостей.
Дизайнер Валентин Юдашкин ушел из жизни 2 мая. О смерти кутюрье сообщила его супруга. Друзья и близкие дизайнера, звезды отечественного шоу-бизнеса слились в едином моменте скорби. В комментарии ФАН певица Анита Цой, еле сдерживая слезы, поделилась чувствами, вызванными уходом ее друга, мастера — Валентина Юдашкина.