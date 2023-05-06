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Гроб с телом Валентина Юдашкина под аплодисменты пронесли по Троекуровскому кладбищу

Общество

Гроб с телом известного модельера Валентина Юдашкина, скончавшегося на 60-м году жизни, пронесли по Троекуровскому кладбищу. Видео с траурной процессии в Москве публикует ФАН.

Собравшиеся проводили кутюрье в последний путь аплодисментами, несмотря на наполненные грустью сердца. В церемонии приняли участие друзья, коллеги и близкие модельера, а также неравнодушные поклонники его творчества, которые не могли сдержать слез.

При этом в траурной процессии была замечена и эстрадная певица Алла Пугачева. Артистка предпочла скрыть лицо за очками и широкополой шляпой, рассказал корреспондент Федерального агентства новостей.

Дизайнер Валентин Юдашкин ушел из жизни 2 мая. О смерти кутюрье сообщила его супруга. Друзья и близкие дизайнера, звезды отечественного шоу-бизнеса слились в едином моменте скорби. В комментарии ФАН певица Анита Цой, еле сдерживая слезы, поделилась чувствами, вызванными уходом ее друга, мастера — Валентина Юдашкина.
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