Четвертый подозреваемый в избиении баскетболиста ЦСКА Шведа не признает вину и отказывается давать показания

Пресс-служба столичного Следственного комитета сообщила о том, что четвертый подозреваемый в нападении на защитника ЦСКА Алексея Шведа не признает свою вину и отказывается давать показания.
Прежде в ведомстве сообщили о задержании четвертого подозреваемого в избиении баскетболиста в Москве. Обвиняемый отрицает свою причастность в нападении и отказывается сотрудничать со следствием.
Трем другим участникам нападения предъявили обвинение по статье о хулиганстве. Первого обвиняемого отправили под стражу в СИЗО до 2 июля.