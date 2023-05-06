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Четвертый подозреваемый в избиении баскетболиста ЦСКА Шведа не признает вину и отказывается давать показания

Происшествия
Четвертый подозреваемый в избиении баскетболиста ЦСКА Шведа не признает вину и отказывается давать показания

Пресс-служба столичного Следственного комитета сообщила о том, что четвертый подозреваемый в нападении на защитника ЦСКА Алексея Шведа не признает свою вину и отказывается давать показания.

Прежде в ведомстве сообщили о задержании четвертого подозреваемого в избиении баскетболиста в Москве. Обвиняемый отрицает свою причастность в нападении и отказывается сотрудничать со следствием.

Трем другим участникам нападения предъявили обвинение по статье о хулиганстве. Первого обвиняемого отправили под стражу в СИЗО до 2 июля.
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