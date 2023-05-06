Пригожин о «снарядном голоде» ЧВК «Вагнер»: никто из Минобороны не вышел на связь

Евгений Пригожин ранее сообщал, что «музыканты» испытывают серьезные проблемы на Артемовском направлении из-за отсутствия должного количества снарядов. Он публиковал видеообращение и направлял письмо на имя министра обороны РФ Сергея Шойгу с просьбой выдать необходимые боеприпасы. Кроме того, боец ЧВК «Вагнер» передавал в Комитет по обороны Государственной Думы 39 коробок с письмами от погибших товарищей с просьбами разобраться в ситуации со «снарядным голодом».