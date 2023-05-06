Пригожин о «снарядном голоде» ЧВК «Вагнер»: никто из Минобороны не вышел на связь

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что на сегодняшний день представители Минобороны РФ так и не связались с ним по вопросу поставки боеприпасов.
Евгений Пригожин ранее сообщал, что «музыканты» испытывают серьезные проблемы на Артемовском направлении из-за отсутствия должного количества снарядов. Он публиковал видеообращение и направлял письмо на имя министра обороны РФ Сергея Шойгу с просьбой выдать необходимые боеприпасы. Кроме того, боец ЧВК «Вагнер» передавал в Комитет по обороны Государственной Думы 39 коробок с письмами от погибших товарищей с просьбами разобраться в ситуации со «снарядным голодом».
Однако, ответа так и не последовало. Пригожин заявил, что на сегодняшний день представители Минобороны так и не связались с ним.
«Считаю своим долгом проинформировать. Сегодня 6 мая 2023 года по состоянию на 12:00 по полудню, никто из Министерства обороны на представителей ЧВК «Вагнер» не выходил. Снаряды никакие не поставлял, наши заявки на снаряды не рассмотрены и не выполнены. Снарядный голод продолжается. Подразделения выполняют задачи, поставленные до исхода дня 9 мая», – сообщил Евгений Пригожин.
Ранее Евгений Пригожин рассказал об успехах вагнеровцев в условиях дефицита боеприпасов. По его словам, противник контролирует около 2,5 квадратных метра территории Бахмута.