Уровень товарооборота между Ираном и Турцией резко снизился в первом квартале 2023 года

Экспорт Турции в Иран достиг объема в 702 миллиона долларов по итогам первого квартала 2023 года, продемонстрировав рост на 2% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. В то же время обратный поток товаров уменьшился на 27%, составив 677 миллионов долларов.