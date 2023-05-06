Уровень товарооборота между Ираном и Турцией резко снизился в первом квартале 2023 года

Экономисты не объясняют причин падения зарубежных продаж Исламской Республики.
Экспорт Турции в Иран достиг объема в 702 миллиона долларов по итогам первого квартала 2023 года, продемонстрировав рост на 2% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. В то же время обратный поток товаров уменьшился на 27%, составив 677 миллионов долларов.
Основными статьями иранского экспорта являются природный газ, алюминий, карбамид, полиэтилен, медь и катодные детали, проволока, слитки железа и стали.
Турция, в свою очередь, продает Исламской Республике подсолнечное масло, тракторы, кукурузу, бананы, генераторы, ячмень, соевые бобы, синтетические волокна, сырое соевое масло и твердые акриловые полимеры.
Примечательно, что на протяжении последних лет товарооборот между двумя странами постоянно рос, по итогам 2022 года достигнув отметки в 6,42 миллиарда долларов.
Турция и Иран неоднократно декларировали стремление довести уровень товарообмена между ними до 30 млрд долларов в год. Заявлено о планах возведения совместных индустриальных парков в особых экономических зонах.