Актер Олег Басилашвили рассказал ФАН о работе с режиссером Владимиром Бортко и личном отношении к Воланду

Режиссер, сценарист, продюсер, политический деятель, народный артист России Владимир Бортко родился 7 мая 1946 года. В день рождения артиста через ФАН именинника поздравил актер, общественный деятель, народный артист СССР Олег Басилашвили.
Собеседник поделился своими сердечными пожеланиями в адрес всенародно любимого артиста.
«Я искренне его поздравляю. Дай Бог ему долгих-долгих лет жизни. Удачи, успехов ему и его близким. Я ему во многом очень-очень благодарен за работу над картиной “Мастер и Маргарита”. Самые хорошие слова и пожелания в его адрес. Самые звонкие, самые красивые, самые замечательные слова будут сегодня уместны. Работать с ним было большим удовольствием и счастьем», — сказал народный артист СССР.
Олег Басилашвили также поделился своим видением персонажа, которого ему довелось сыграть в многосерийном фильме Владимира Бортко «Мастер и Маргарита».
«Это существо, живущее многие-многие тысячи лет и обладающее теми свойства, которые несвойственны людям. Я бы не назвал его дьяволом или сатаной. Дьявол, сатана — это искуситель. Вспомните, как дьявол искушал Иисуса Христа в пустыне. В данном же случае Воланд наказывает зло и даже делает добро», — пояснил собеседник ФАН.
Кроме того, он привел некоторые конкретные примеры поступков его героя в кинократине, которые позволяют взглянуть на этого персонажа по-новому.
«Он наказал стукача и мерзавца барона Майгеля, убив и выпив его кровь из черепа другого мерзавца Михаила Берлиоза — главного атеиста Советского Союза. Вспомните, череп был в виде чаши, наполненной вином, в которое превратилась кровь этого Майгеля. Мастеру и Маргарите он дал вечный покой, чтоб они могли у себя в усадьбе со старым слугой. Горящими свечами могли творить и любить друг друга», — заключил актер.
Ранее режиссер Максим Бриус через ФАН поздравил с днем рождения актера Кирилла Полухина. Собеседник отметил, что у этого артиста нет признаков звездной болезни.