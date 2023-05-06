Вице-спикер Совфеда Косачев указал на «юридическую ничтожность» предъявленных Киевом обвинений сенаторам РФ

Предъявленное СБУ заочное обвинение всех членов Совета Федерации РФ является очередным антидемократичным и не имеющим юридической силы решением. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Парламентарий подчеркнул, что подобные действия являются обычным явлением для украинских властей. Косачев также добавил, что Киев систематически преследует своих граждан за иные убеждения.
«Очередное решение, теперь уже в отношении российских парламентариев, по сути, столь же авторитарно, цинично и антидемократично, как и все предыдущие», — заявил парламентарий.
Константин Косачев подчеркнул, что украинские власти приложили все усилия для уничтожения оппозиции в своей стране. Кроме того, они продолжают уничтожать любое инакомыслие, свободу слова и убеждений.
Ранее СБУ предъявила всем членам Совета Федерации России, которые поддержали присоединение новых регионов к РФ. Их обвинили по статье «о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».