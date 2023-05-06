«Бахмут будет взят силами «Ахмата»»: Пригожин принял предложение Кадырова о передаче позиций ЧВК «Вагнер» чеченским бойцам

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин положительно отреагировал на предложение главы Чечни Рамзана Кадырова занять позиции в Бахмуте. Предприниматель намерен выводить бойцов за неимением боеприпасов.
«Я благодарю Рамзана Ахматовича за то, что он согласился, имея, вероятнее всего, возможности для получения всего необходимого и все необходимые ресурсы, встать в Бахмут на наши позиции», — сообщил Пригожин.
Бизнесмен подчеркнул, что передачу позиций необходимо осуществлять незамедлительно. По его словам, к 10 мая «музыканты» полностью исчерпают свой боевой потенциал.
«Я уже связываюсь с его (Кадырова. — Прим. ред.) представителями. <…> В Бахмуте осталось чуть более двух квадратных километров. Бахмут будет взят, несомненно, силами "Ахмата"», — заключил Пригожин.
Ранее основатель «оркестра» рассказал о ситуации в Бахмуте, отметив, что противник демонстрирует достойное сопротивление. Артиллерийская канонада продолжается в городе без остановки.