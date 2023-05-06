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Против призывавшей убивать российских солдат актрисы Адрианны Курилец возбудили уголовное дело

Общество
Против призывавшей убивать российских солдат актрисы Адрианны Курилец возбудили уголовное дело

Следственный комитет России завел уголовное дело в отношении украинской актрисы Адрианны Курилец, о возбуждении ненависти и вражды по национальному признаку. Об этом пишут РИА Новости.

Председатель СК Александр Бастрыкин сообщил, что уголовное дело было возбуждено из-за социального ролика Курилец, в котором актриса в национальном костюме перерезала горло мужчине в военной форме. При этом девушка произносила экстремистские высказывания.

Глава ведомства отмечает, что на Украине усилились меры по изменению враждебного отношения к русскоязычному населению. Подобное есть и в Латвии: там на государственном уровне ввели запрет на празднование 9 мая.

Ранее спикер кубинского парламента Эстебан Ласо заявил, что руководство США виновно в разжигании конфликта на Украине.
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