Следственный комитет России завел уголовное дело в отношении украинской актрисы Адрианны Курилец, о возбуждении ненависти и вражды по национальному признаку. Об этом пишут РИА Новости.
Председатель СК Александр Бастрыкин сообщил, что уголовное дело было возбуждено из-за социального ролика Курилец, в котором актриса в национальном костюме перерезала горло мужчине в военной форме. При этом девушка произносила экстремистские высказывания.
Глава ведомства отмечает, что на Украине усилились меры по изменению враждебного отношения к русскоязычному населению. Подобное есть и в Латвии: там на государственном уровне ввели запрет на празднование 9 мая.
Ранее спикер кубинского парламента Эстебан Ласо заявил, что руководство США виновно в разжигании конфликта на Украине.