В Китае смогли объединить компьютер с нервной системой приматов

Исследователям Нанькайского университета Китая удалось создать рабочий прототип мозгокомпьютерного интерфейса, сообщает Xinhua.
Как пишет издание, ученые смогли объединить мозг примата с электронной системой. Благодаря разработке исследователи смогли идентифицировать ритмы мозговой активности животных во время того, как те управляли механической рукой.
Руководитель проекта Дуань Фэн отметил, что результаты эксперимента расширят знания о деятельности центральной нервной системы. Также он сообщил, что проведенная интервенционная операция является менее травматичной по сравнению с традиционными методами.
Ранее российские ученые нашли возможный путь к лечению опухолей мозга. Открытие совершили сотрудники Дальневосточного федерального университета.