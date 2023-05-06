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В Китае смогли объединить компьютер с нервной системой приматов

Технологии
В Китае смогли объединить компьютер с нервной системой приматов

Исследователям Нанькайского университета Китая удалось создать рабочий прототип мозгокомпьютерного интерфейса, сообщает Xinhua.

Как пишет издание, ученые смогли объединить мозг примата с электронной системой. Благодаря разработке исследователи смогли идентифицировать ритмы мозговой активности животных во время того, как те управляли механической рукой.

Руководитель проекта Дуань Фэн отметил, что результаты эксперимента расширят знания о деятельности центральной нервной системы. Также он сообщил, что проведенная интервенционная операция является менее травматичной по сравнению с традиционными методами.

Ранее российские ученые нашли возможный путь к лечению опухолей мозга. Открытие совершили сотрудники Дальневосточного федерального университета.
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