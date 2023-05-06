Война, кино и всеобщее признание: как складывалась жизнь Владимира Этуша

«Русский актер — великой души человек». Такой была одна из самых знаменитых цитат талантливого актера театра и кино, народного артиста СССР Владимира Этуша. 6-го мая ему мог бы исполниться 101 год.
На его счету более 50 ролей в фильмах и театральных постановках. Он прошел Великую Отечественную войну, но не «сломался» и продолжил творить. ФАН вспоминает, как складывалась жизнь легендарного Владимира Этуша.
Владимир Этуш родился в столице России 6 мая 1922 года. Его родители были евреями. Сам он рассказывал, что у него было два дня рождения.
«Началось все с того, что я появился на белый свет дважды. Первый раз — 6 мая 1922 года. А второй — в ту же пору, но год спустя. Объясняется это очень просто. Тогда в некоторых семьях было принято записывать новорожденного мальчика годом позже. Дескать, придет время призыва в армию — крепче будет. Так поступили и со мной. И официально я существую с 1923-го года», – говорил Владимир Этуш.
Любовь к театру начала проявляться у Владимира еще в юные годы. Тогда он выступал на творческих школьных вечерах, а вскоре начал заниматься художественной самодеятельностью в кружке, которым руководил Павел Свищев. После окончания школы Владимир Этуш принял решение стать режиссером, а не актером.
Все изменилось с началом Великой Отечественной войны. Мечты о творческой карьере перестали заботить Этуша, и он отправился добровольцем на фронт. На тот момент ему было 19 лет.
В годы войны он попал в стрелковый полк. Сражался под Ростовом-на-Дону, в горах Кабарды и Осетии, воевал под городом Малгобеком Чечено-Ингушской АССР (ныне — Республика Ингушетия).
Спустя два года после начала войны получил звание лейтенанта административной службы. Последняя военная должность Владимира Этуша на фронте — помощник начальника штаба 581-го Краснознаменного стрелкового полка по тылу.
Был награжден Орденом Красной звезды. В 1943 году получил тяжелое ранение на поле боя в Запорожской области и был отправлен в госпиталь. В феврале 1944 года был комиссован в звании старшего лейтенанта.
На следующий год, после возвращения с фронта, Этуш окончил Театральное училище имени Щукина. Вскоре был принят в труппу Театра имени Вахтангова, где был одним из ведущих актеров.
Первым фильмом Владимира Этуша стал «Адмирал Ушаков» в 1953 году, где он сыграл флотоводца Сеид-Али.
Наибольшую известность ему принесли роли в комедиях Леонида Гайдая: товарища Саахова в «Кавказской пленнице», инженера Андрея Брунса в «12 стульев» и стоматолога Антона Шпак из картины «Иван Васильевич меняет профессию».
После выхода на телеэкраны «Кавказской пленницы» Владимир Этуш обрел широкую известность на Кавказе, и в Закавказье. Сам он вспоминал, что местные жители относились к нему с глубоким уважением.
«После выхода картины на экраны знакомые предупреждали меня, чтобы был осторожен — мол, кавказцы и побить могут. А получилось совсем наоборот. Как-то пришел на базар, так меня там чуть ли не на руках стали носить. Со всех сторон окружили, стали наперебой угощать. То есть приняли как родного. Хотя, как я понял, азербайджанцы считали, что Саахов — это армянин, армяне считали, что он азербайджанец, грузины тоже принимали явно не за своего… И всем было приятно. Особенно мне», – рассказывал актер.
Помимо работы в кино и театре, выступал на концертах, в качестве артиста разговорного жанра. В 2011 году актеру предложили принять участие в киножурнале «Ералаш», где он примерил на себя роль доброго старика — привидения.
С 31 октября 2016 года (после смерти Владимира Зельдина) Владимир Этуш являлся старейшим Народным артистом СССР.
Личная жизнь актера была весьма яркой. В 1945 году он познакомился со своей первой женой, которая представилась именем Ева. В ЗАГСе он узнал, что девушку на самом деле зовут Нинель. Свой поступок она объяснила тем, что стесняется своего имени. Брак продолжился недолго и вскоре молодые люди разошлись.
Долгое время Владимир Этуш встречался с актрисой театра Еленой Измайловой, однако, отношения они так и не узаконили.
Главной женщиной своей жизни Владимир Этуш называл Нину Крайнову, с которой они прожили в браке 48 лет. В 2000 году жена актера умерла. Причиной смерти, по официальной версии, стал инсульт.
Два года спустя актер женился на своей поклоннице Елене Горбуновой. Супруга была моложе него на 42 года. С Горбуновой Этуш прожил в браке до самой смерти.
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