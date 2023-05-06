Война, кино и всеобщее признание: как складывалась жизнь Владимира Этуша

Личная жизнь актера была весьма яркой. В 1945 году он познакомился со своей первой женой, которая представилась именем Ева. В ЗАГСе он узнал, что девушку на самом деле зовут Нинель. Свой поступок она объяснила тем, что стесняется своего имени. Брак продолжился недолго и вскоре молодые люди разошлись.