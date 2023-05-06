Представитель МИД РФ Захарова назвала инцидент с писателем Прилепиным ответственностью США и Британии

Киевский режим представляет собой очередную террористическую ячейку, «выкормленную» Соединенными Штатами и их союзниками. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальных представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Таким образом дипломат прокомментировала ситуацию с писателем Захаром Прилепиным. Ранее стало известно, что в Нижегородской области взорвался автомобиль автора книг.
«Бен Ладен, ИГИЛ✱ (запрещенная в РФ террористическая организация), теперь Зеленский с головорезами. Прямая ответственность США и Британии», — написала Захарова.
Она добавила, что молится за здоровье Прилепина.
В настоящее время правоохранители устанавливают причины и детали произошедшего. Меж тем губернатор региона Глеб Никитин заявил, что писатель в порядке.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация