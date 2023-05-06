Поклонники «Звездных войн» пришли на Аллею славы на открытие звезды Кэрри Фишер

Американскую актрису Кэрри Фишер увековечили на Аллее славы в Голливуде. Исполнительница роли принцессы Леи в серии фильмов «Звездные войны» посмертно удостоилась именной звезды. Церемония состоялась 4 мая, когда поклонники франшизы отмечают День «Звездных войн».
Некоторые фанаты в честь праздника надели костюмы любимых персонажей, в том числе и самой принцессы Леи. Для многих она была больше чем просто актрисой.
«Знаете, я всю жизнь была поклонницей Кэрри Фишер. Я выросла на ее работах. И я была здесь, когда фильм впервые вышел на экраны. Я видела его в 1977 году в Китайском театре Граумана. Для меня честь быть здесь», — сказала фанатка «Звездных войн» Лиз Мартинес.
«Обычно принцессы очень нежные и изящные, но Лея была не такой. Она была дерзкой, имела собственное мнение и сильный характер», — добавил Брент Курисава, еще один поклонник «Звездных войн».
На торжественном мероприятии за артистку звезду получили ее дочь Билли Лурд и «экранный брат» Фишер Марк Хэмилл, сыгравший Люка Скайуокера.
Кэрри Фишер ушла из жизни 27 декабря 2016 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти стал сердечный приступ.